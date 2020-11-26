Украинские воины – о снайперских обстрелах и гибели побратима: не дожил до 31-летия

Старший солдат Вячеслав Минкин не дожил всего один день до своего 31-летия, погибнув от вражеской снайперской пули возле Авдеевки.

Об этом рассказали в сюжете 5 канала. Журналисты пообщались с побратимами погибшего воина.

По словам военнослужащих, за время так называемого режима тишины противник на этом участке фронта не придерживался ни одного пункта договоренностей.

"Работают их снайперы, работают их беспилотники, ведут инженерное оборудование. Они зарываются. Пока у нас есть перемирие, они изучают наших военных и наши позиции. В любой момент они могут перейти к более активным действиям", – отметил Александр, военнослужащий ВСУ.

Самым опасным для бойцов является снайперский огонь. По словам военных, такие обстрелы происходят нередко. Одна из пуль вражеского снайпера попала и в Минкина. От ранения солдат умер в госпитале.

"Сегодня он должен был праздновать свое 31-летие, но, к сожалению, не дожил одного дня. Любой обстрел во время перемирия, тем более снайперский прицельный обстрел, конечно, что это козни врага. Собственно, от него ожидать чего-то другого не стоит", – рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

Украинские воины рассказали, что недавно снайпер террористов попал в камеру наблюдения.

"Бил целенаправленно снайпер. 5 выстрелов было. Три или четыре было по самой камере и один по штативу", – рассказал военнослужащий с позывным "Юг".

Смерть Минкина стала четвертой боевой потерей на фронте с начала всеобъемлющего режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер боевиков ранил украинского военногонеподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец скончался в больнице.