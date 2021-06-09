Украинские военные 'заминировали' территорию возле Крыма. Фото и видео

Украинские военные неподалеку административной границы с временно оккупированным Россией Крымом провели тренировку по обустройству минно-взрывных заграждений.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре Вооруженных сил Украины. Тренировка на одном из полигонов боевой подготовки проводили инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВСУ.

"В ходе учений военные инженеры отработали действия подразделений по установлению противотанкового минного поля и осуществления маскировки рубежей развертывания подвижного отряда заграждения", – сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он подчеркнул, что саперы, применяя минные заградители, отработали вопросы установки на суше противотанковых мин как в почву, так и на его поверхности.

"Сочетание, заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и много эшелонированным огневым поражением на вероятных направлениях действий противника, не только значительно усложняют его продвижение в глубину обороны, но и наносят ему значительный урон", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийские наемники совершили дистанционное минирование вблизи населенных пунктов на Донбассе, расположенных на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.