Украинские танкисты провели учения на Херсонщине. Фото и видео

Украинские воины-танкисты провели учения на полигоне в Херсонской области. Они отлично отработали задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщает в Facebook Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины. Танковое подразделение отточило навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, на учениях отрабатывалось прохождение сквозь условные минно-взрывные заграждения, а также мосты, овраги и различные препятствия природного ландшафта Херсонщины.

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Также танковые экипажи совершили передвижения в колоннах и развертывания в боевые порядки при дымовой завесе, выход на огневой рубеж и переход в контратаку.

Крум того, танкисты тренировались скрывать и маскировать боевые машины для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой.

По мнению Наева, практические занятия по вождению танков являются одним из главных этапов подготовки личного состава, так как от мастерства механиков-водителей иногда зависит жизнь всего экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле воины Вооруженных сил Украины провели масштабные учения по противовоздушной обороне вблизи с временно оккупированным Крымом.