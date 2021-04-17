Украинские пограничники провели учения в зоне ООС на Донетчине. Фото

Военные Государственной пограничной службы Украины провели учения в зоне проведения ООС в Донецкой области.

Как говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, силовики, исполняющие задания по отражению и сдерживанию российской агрессии, тренировали действия в оборонительном бою.

В частности, отрабатывались выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельба из штатного оружия подразделения.

Как сообщается, во время выдвижения в район экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности.

"Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район", – говорится в сообщении пресс-центра.

Также были проведены учебно-боевые стрельбы, тренировка по управлению огнем для отражения нападения противника, тактике действий и тактической медицине.

"С личным составом Донецкого пограничного отряда были проведены занятия по охране и обороне позиций, с обязательным устройством полевых укреплений", – сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов попал под обстрел на Донбассе. По его словам, на фронте действительно "большое обострение".