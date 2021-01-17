Украинские моряки оказались на затонувшем у берегов Турции сухогрузе

Среди 12 членов экипажа сухогруза "Арвин", который 17 января затонул у берегов Турции, было двое граждан РФ и 10 украинцев. Шестерых наших земляков удалось спасти.

Пока известно, что жертвами кораблекрушения стали, по разным данным, четверо или пятеро человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти. Национальность погибших не уточняется.

"На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились 10 граждан Украины, шестеро из них спасены", – говорится в сообщении.

Также были опубликованы имена моряков и их гражданство.

Граждане Украины: Рустам Казимов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

Граждане России: Виталий Галенко, Николай Климов.

Что известно о сухогрузе "Арвин":

владелец – Arvin Shipping LTD, Белиз ;

оператор – Tesoro Marine, Одесса ;

приписка – Малакаль Харбор, Палау ;

судно было построено в 1975 году в Словакии.

Напомним, что судно затонуло в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Поисково-спасательную операцию, которая затруднялась плохими погодными условиями, проходила под руководством местных властей.

Сперва сообщалось, что сухогруз следовал под флагом РФ, но позже губернатор Бартына Синан Гюнер заявил, что они спутали его с флагом Республики Палау. По его словам, трудно было получить четкую информацию, поскольку судно не имеет ничего общего с портом их провинции.

"Мы заявили, что судно находилось под российским флагом, но узнали, что это был Палау. Экипаж корабля – граждане Украины", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территорию России не пустили вернувшегося из плена в Ливии украинского моряка Владимира Давтяна, который был освобожден вместе с еще тремя россиянами.