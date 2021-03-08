Украинские бойцы на Донбассе перехватили беспилотник ФСБ РФ. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Украинские бойцы на Донбассе перехватили беспилотник ФСБ РФ. Фото

Украинские военные обнаружили еще одно доказательство участия России в войне на Донбассе. Наши защитники захватили российский военный беспилотник Zala 421-08-M, который упал неподалеку их позиций.

Об этом сообщил журналист Александр Махов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он отметил, что бойцы забрали БПЛА к себе и выяснили, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания.

Вражеский БПЛА Zala 421-08-M

Однако самое интересное, подчеркнул Махов, обнаружилось при осмотре беспилотника. Ведь на поврежденной батареи армейцы нашли голографическую бирку с надписью "ФСБ РФ" и серийным номером.

Украинские военные разобрали вражеский беспилотник

"Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", – отметил журналист.

БПЛА Zala 421-08-M был куплен ФСБ РФ

Zala 421-08-M – это военный легкий беспилотник, который способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Детали БПЛА Zala 421-08-M
Вражеский БПЛА Zala 421-08-M, который упал возле позиций украинских войск на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  • В сети появились и фото этой РЛС в 30 км от линии соприкосновения.

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