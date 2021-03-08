Украинские бойцы на Донбассе перехватили беспилотник ФСБ РФ. Фото
Украинские военные обнаружили еще одно доказательство участия России в войне на Донбассе. Наши защитники захватили российский военный беспилотник Zala 421-08-M, который упал неподалеку их позиций.
Об этом сообщил журналист Александр Махов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Он отметил, что бойцы забрали БПЛА к себе и выяснили, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания.
Однако самое интересное, подчеркнул Махов, обнаружилось при осмотре беспилотника. Ведь на поврежденной батареи армейцы нашли голографическую бирку с надписью "ФСБ РФ" и серийным номером.
"Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", – отметил журналист.
Zala 421-08-M – это военный легкий беспилотник, который способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 февраля на Донбассе ОБСЕ впервые засекла российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, учитывая беспилотники, летающие на малых высотах.
В сети появились и фото этой РЛС в 30 км от линии соприкосновения.
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