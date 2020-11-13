Украинские боевые снайперы показали свою работу на видео. Уникальные кадры

Украинские снайперы, которые участвуют в Операции Объединенных сил, показали на видео свои тренировки и боевую работу.

Кадрами 13 ноября поделилась одна из ведущих волонтерских организаций помощи украинским военным People's Project на странице в Twitter. Указывается, что это видео впервые появилось в открытом доступе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня главных задач у снайперов три: наблюдение, охота на российских снайперов и корректировки ответов при обстрелах со стороны россиян", – сказано в сообщении.

Волонтеры пояснили, что для этих целей военные используют портативные фотоаппараты с ультразумом.

Активисты также указали, что на видео видно: снайперы использовали снаряжение, доставленное с помощью волонтеров.

Отметим, что на камеру снято в том числе террористов, за которыми наблюдали защитники Украины.

Бойові снайпери, яким ми допомагаємо, передали свіже відео. Ці кадри вперше у відкритому доступі. Якась частина з тренувань, решта – реальна бойова робота.

Монтували вони самі) pic.twitter.com/VxqwJavxKD — People's Project (@Nbattalion) November 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные из минометных подразделений из состава группировки войск, которое подчинено Командованию объединенных сил ВСУ, продемонстрировали, как ежедневно совершенствуют свою индивидуальную подготовку и тренируются действовать в составе расчетов.