Украинские боевые снайперы показали свою работу на видео. Уникальные кадры

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
8,2 т.
снайпер

Украинские снайперы, которые участвуют в Операции Объединенных сил, показали на видео свои тренировки и боевую работу.

Кадрами 13 ноября поделилась одна из ведущих волонтерских организаций помощи украинским военным People's Project на странице в Twitter. Указывается, что это видео впервые появилось в открытом доступе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кадры, снятые через прицел
Украинский военный

"Сегодня главных задач у снайперов три: наблюдение, охота на российских снайперов и корректировки ответов при обстрелах со стороны россиян", – сказано в сообщении.

Волонтеры пояснили, что для этих целей военные используют портативные фотоаппараты с ультразумом.

Активисты также указали, что на видео видно: снайперы использовали снаряжение, доставленное с помощью волонтеров.

Скриншот
Снаряжение снайпера, которое доставили волонтеры

Отметим, что на камеру снято в том числе террористов, за которыми наблюдали защитники Украины.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные из минометных подразделений из состава группировки войск, которое подчинено Командованию объединенных сил ВСУ, продемонстрировали, как ежедневно совершенствуют свою индивидуальную подготовку и тренируются действовать в составе расчетов.

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