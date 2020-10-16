Украинская военная получила квартиру после поездок в Крым. Фото

Украинская военнослужащая Мария Пышная, которая в этом году посещала аннексированный Россией полуостров Крым, получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе.

Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал", опубликовав скриншоты со страницы военной в соцсети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Пышная уже не первый год проходит службу в Военно-морских силах ВСУ. Новостью о получении нового жилья она поделилась на своей странице в Facebook.

Пост Пышной о получении квартиры mil.in.ua

В то же время известно, что в этой же соцсети Пышная публиковала фотографии с аннексированного Крымского полуострова и города Севастополя, которые она посетила летом. В частности, посты были обнародованы 19 июля 2020-го. Однако по состоянию на сегодня все упоминания о поездке в Крым в ленте ее Facebook-страницы удалены.

Пост с Facebook-страницы Марии Пышной во время посещения Крыма mil.in.ua

Пост Пышной во время посещения Крыма mil.in.ua

Портал подчеркивает, что это уже не первый случай, когда украинские военные посещают оккупированную РФ территорию.

"Например, в прошлом году курсант одного из военных вузов Антон Литвиненко после выпуска отправился на отдых в оккупированный Крым", – напомнили в сообщении.

Пост со страницы Марии Пышной в Facebook во время посещения аннексированного полуострова mil.in.ua

Впоследствии Пышная удалила свои посты о посещении Крыма mil.in.ua

Курсант Антон Литвиненко с одногруппниками mil.in.ua

Литвиненко со своей девушкой в аннексированном Крыму mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после аннексии Россией Крыма в 2014 году, полуостров покинули далеко не все украинские военные. Часть из них – в погоне за высокими зарплатами и пенсиями или из-за поддержки имперских идей Кремля – предпочитали перейти на сторону врага.