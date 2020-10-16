Украинская военная получила квартиру после поездок в Крым. Фото

Украинская военнослужащая Мария Пышная, которая в этом году посещала аннексированный Россией полуостров Крым, получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе.

Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал", опубликовав скриншоты со страницы военной в соцсети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Пышная уже не первый год проходит службу в Военно-морских силах ВСУ. Новостью о получении нового жилья она поделилась на своей странице в Facebook.

В то же время известно, что в этой же соцсети Пышная публиковала фотографии с аннексированного Крымского полуострова и города Севастополя, которые она посетила летом. В частности, посты были обнародованы 19 июля 2020-го. Однако по состоянию на сегодня все упоминания о поездке в Крым в ленте ее Facebook-страницы удалены.

Портал подчеркивает, что это уже не первый случай, когда украинские военные посещают оккупированную РФ территорию.

"Например, в прошлом году курсант одного из военных вузов Антон Литвиненко после выпуска отправился на отдых в оккупированный Крым", – напомнили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, после аннексии Россией Крыма в 2014 году, полуостров покинули далеко не все украинские военные. Часть из них – в погоне за высокими зарплатами и пенсиями или из-за поддержки имперских идей Кремля – предпочитали перейти на сторону врага.