Украинская разведка подтвердила наращивание боевой готовности РФ на Донбассе. Карта и видео передвижения войск

По данным украинской разведки, вооруженные силы России наращивают количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, под контролем кадровых российских офицеров на этой неделе состоялись тренировки военнослужащих Южного военного округа ВС РФ.

Таким образом их хотят держать в готовности к применению в случае возможного обострения ситуации. Об этом говорится в сводках и пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил от 2 апреля.

Беспилотники миссии ОБСЕ на Донбассе 27 марта зафиксировали 19 танков на полигоне вблизи Бугаевки, и еще 22 – у населенного пункта Круглик на оккупированной Луганщине. Было обнаружено также 15 самоходных и 12 прицепных артиллерийских средств поражения, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

В Twitter автор аккаунта под названием "IgorGirkin" выложил ряд видеороликов, датированных пятницей, 2 апреля, на которых зафиксировано активное передвижение военной техники РФ по железной дороге и автомобильным дорогам. В частности, колонны были замечены в Воронежской и Саратовской областях. Была также опубликована карта передвижения войск РФ.

В то же время в Telegram офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан ( "Штирлиц") опубликовал видео, на котором российские военные устроили "танцы" на железной дороге между вагонов.

"Я вас успокою. Они уже даже бирки на себя прицепили, чтобы идентифицировать легче было! Так что спокуха! Хорошей пятницы и выходных. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины", – подписал ролик Штефан.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" объявили о призыве в свои "армии" и собрались насильно мобилизовать по 200 молодых людей. На такой шаг незаконные "республики" пошли впервые за семь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.