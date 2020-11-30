Украинская делегация в ТКГ отреагировала на ДРГ террористов на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ожидает реакции от Министерства иностранных дел Украины из-за деятельности вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Донбассе.

Об этом говорится в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ. Ранее информацию о происшествии передали представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

О нарушении мирных договоренностей российско-оккупационными войсками сообщила пресс-служба ООС в Facebook. Согласно сообщению, в воскресенье.

29 ноября, в полосе ответственности одной из бригад неподалеку от Луганского из наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям. Группу вынудили отойти после огневого контакта с украинскими военными. Таким образом была сорвана попытка вражеских диверсантов заминировать позиции наших войск.

Во время отступления диверсанты оставили личные вещи и средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, запрещенными "Женевской конвенцией".

Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", входящего в новейший российский комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2". Его сбили украинские военные.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что только за сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они в очередной раз с запрещенного вооружения провоцировали ВСУ на огонь.

Украинские воины на провокацию не поддались; боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.