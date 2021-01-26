Украинка с Донбасса поддержала Россию и Путина и угодила в "Миротворец"
Жительница города Константиновка (Донецкая область) Елена Землянко вместе со своей подругой Татьяной Литвин опубликовала в соцсети TikTok видео с поддержкой страны-агрессора России и ее президента Владимира Путина.
Из-за этого ее внесли в базу на сайте "Миротворец". В досье 19-летней фанатки "русского мира" указано, что она является провокатором и антиукраинской пропагандисткой.
Кроме того, Землянко обвинили в сознательном участии в информационной спецоперации РФ против Украины, а также в отрицании российской агрессии.
Ролик, которым она поделилась в сети, подписан скандальной фразой: "Я из Украины, но я люблю Россию и я за Путина". На "Миротворце" отметили, что в провокационном видеопризнании антиукраинского содержания фигурировала и подруга Землянко – Литвин.
Напомним, еще один скандал разгорелся из-за того, что солдат-срочник Вооруженных сил Украины устроил в TikTok видеочат с террористами "ДНР".
Общаясь с ними, он раскрыл секретную военную информацию и озвучил ряд пропагандистских штампов о российской агрессии в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее возмущение в украинском обществе вызвало видео 20-летней блогера Di.rubens с Аллеи Небесной Сотни, где она со смехом предпочла Россию Украине.
Вскоре видео было удалено, но его успел распространить офицер ВСУ Анатолий Штефан. В итоге девушку внесли в базу "Миротворца". Кроме того, с ней прекратили сотрудничество многие рекламодатели.
Таисия Маламан (настоящее имя блогера), в свою очередь, отреагировала на это угрозами подать в суд на офицера ВСУ, а также оскорбила его, назвав "позором украинской армии".
Также она попросила защиты у главы МВД Арсена Авакова.