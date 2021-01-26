Украинка с Донбасса поддержала Россию и Путина и угодила в "Миротворец"

Жительница города Константиновка (Донецкая область) Елена Землянко вместе со своей подругой Татьяной Литвин опубликовала в соцсети TikTok видео с поддержкой страны-агрессора России и ее президента Владимира Путина.

Из-за этого ее внесли в базу на сайте "Миротворец". В досье 19-летней фанатки "русского мира" указано, что она является провокатором и антиукраинской пропагандисткой.

Кроме того, Землянко обвинили в сознательном участии в информационной спецоперации РФ против Украины, а также в отрицании российской агрессии.

Ролик, которым она поделилась в сети, подписан скандальной фразой: "Я из Украины, но я люблю Россию и я за Путина". На "Миротворце" отметили, что в провокационном видеопризнании антиукраинского содержания фигурировала и подруга Землянко – Литвин.

Напомним, еще один скандал разгорелся из-за того, что солдат-срочник Вооруженных сил Украины устроил в TikTok видеочат с террористами "ДНР".

Общаясь с ними, он раскрыл секретную военную информацию и озвучил ряд пропагандистских штампов о российской агрессии в Украине.

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