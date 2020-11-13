Украинка рассказала, как отель в Египте подвергает клиентов опасности из-за COVID-19

Наличие маски и обязательное тестирование после начала пандемии коронавируса стали непременной частью установленных в туристической отрасли правил безопасности. Однако некоторые отели только делают вид, что заботятся о безопасности своих клиентов в разгар эпидемии COVID-19. Об одном из таких отелей в Египте, который рискует здоровьем посетителей, игнорируя установленные правила, рассказала пользовательница Фейсбук Нинель Комарова.

В своей заметке она рассказала, что вместе с семьей проводила отпуск в египетском пятизвездочном отеле SUNRISE Arabian Beach Resort Grand Select 5* – и была неприятно поражена пренебрежительным отношением тамошней администрации к карантинным требованиям.

"Сдали тест в аэропорту и тут лично я чувствовала себя подопытным кроликом: пронесет или нет, не понятно. На входе в отель у всех нас замеряли температуру и, друзья, на этом все меры предосторожности, связанные с мировой пандемией Covid-19 закончились Администрация отеля только формально придерживается превентивных мер безопасности. Все туристы, а сюда с нами заехали еще человек 10, разбрелись по отелю: кто в ресторан, кто сразу на пляж, никто не сказал нам ждать в номере результатов", – рассказала украинка .

Комарова также сообщила, что для гостей отеля результаты ПЦР-тестов приходят в разное время, что создает дополнительные риски для посетителей.

"Наши (результаты ПЦР-теста. - Ред.) пришли в обед следующего дня, а одной женщине пришли только вечером. Она гуляла и общалась со всеми, а на третий день мы узнали, что она на самоизоляции в номере из-за положительного результата. А муж этой дамы ходит по отелю и со всеми общается. И, внимание, за $10 кто-то из персонала ей позволил выйти погулять и купаться. Ужас!" – возмутилась женщина.

Комарова добавила, что администрация элитного отеля экономила даже на масках и антисептиках.

"Такое ощущение, что смертоносного вируса просто не существует, ну или по крайней мере, здесь, в гостинице, о нем не слышали", – написала туристка.

Возмутило Комарову также отсутствие в гостинице доступной медицинской помощи.

"Еще одно жестокое разочарование – это отсутствие доступной медицинской помощи в отеле. Врач отеля, о котором нас и туроператор предупредил, и на сайте отеля указано, принимает только за отдельную плату и только 2 часа в день. Страховка, которую мы оформили, в которую, кроме несчастного случая, входит и помощь при заражении Covid-19, не покрывает консультации и оказания первой медицинской помощи здесь, на месте", – написала женщина.