Украинка продала своего ребенка паре из Китая под прикрытием суррогатного материнства

31-летняя жительница Житомирской области под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка супругам из Китая.

Как сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры, в 2018 году в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины обратилась пара из КНР для участия в программе суррогатного материнства.

"Суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которой являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание", – говорится в сообщении.

Однако неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери. Поэтому она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него.

"После этого подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком", – отметили в прокуратуре.

Иностранная пара выплатила суррогатной матери около 400 тыс. грн, но позже разоблачила обман при проведении исследования на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства Китая.

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева. Обвиняемой грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Материалы в отношении должностных лиц медицинского центра выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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