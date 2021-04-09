Украинец застрял в Дубае из-за дрифта на суперкаре: с него требуют $20 тысяч. Видео

Бизнесмен и блогер из Черновцов Александр Мицкан приехал в Дубаи (ОАЭ), арендовал суперкар Lamborghini для съемок, после чего его не выпустили из страны.

Как пишет ТСН, арендодатели подали на него заявление в полицию и требуют 20 тысяч долларов компенсации за якобы повреждения, нанесенные автомобилю. Мужчина уверяет, что он попал на мошенников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец рассказал, что арендованную машину им задержали на два часа, а затем привезли и сказали, что нужно быстро подписать документы: бумажку с дефектами машины. При этом, по его словам, инструктаж не был проведен.

Мужчина сделал несколько дрифтов, после чего заметил, что за ним следят и фотографируют. После этого к нему подъехали менеджеры по аренде авто и потребовали его паспорт, но когда украинец отказал, они потребовали 10 тысяч долларов, иначе его задержат правоохранители. В итоге он отдал ключи начальнику полиции и оставил в отделении видеокамеру.

"30 марта нам вернули камеру. Мы сказали, что летим в Украину и спросили, все ли у нас нормально. Они сказали: "Да, никаких проблем", – рассказал Мицкан.

На следующий день украинца в аэропорту отказались выпускать из страны, однако его жене и оператору разрешили вылететь.

В миграционной службе уточнили, что на Мицкана написали заявление арендодатели и пока дело не решится, он не может покинуть ОАЭ. С мужчины требуют 20 тысяч долларов, в противном случае ему нужно минимум месяц ждать суда. Мужчина отметил, что обращался в консульство Украины, однако там ему не помогли.

"Я здесь остался один. Языка не знаю, ничего не знаю, переводчика не дают, ничем не помогают. Я вообще сюда приехал, как турист отдохнуть и застрял. Если бы я здесь что-то нарушил, мне могли бы просто дать штраф, я бы его оплатил и поехал домой. Но получается, меня здесь закрыли, я об этом не могу уехать. У меня дома бизнес, семья и не спрашивают, должен на что жить, не имеешь, и всем безразлично. Вы просто ходите по Дубаи и никому не интересно, кто вы, что вы и откуда вы. Вы должны ждать, пока у вас не будет суда, но как вы этого ждать, никому не интересно", – рассказал Мицкан.

По его словам, это мошенническая схема, на которую он не первый попался.

"Попали на мошенников, сирийцев, которые дают автомобили на прокат. Позднее я узнал, что не первый "попал". Еще несколько известных блогеров попались, но один из них просто оплатил ремонт и все", – пояснил бизнесмен.

На своей странице в Instagram Мицкан опубликовал короткий ролик, который они снимали в Дубае.

(Видео – Instagram Александра Мицкана)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дубае задержали и депортировали девушек, которые фотографировались обнаженными. Среди них было несколько украинок.