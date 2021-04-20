Украинец украл из американских банков десятки миллионов долларов – СБУ

Хакер из Херсонской области подозревается в том, что украл десятки миллионов долларов из американских и канадских банков.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других хакеров. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Точно установлено, что украинец украл реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, похитив более 300 тысяч долларов. Далее персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

На данный момент спецслужбы устанавливают точную сумму ущерба. По предварительным данным, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

У задержанного изъяли компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.