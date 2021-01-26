Украинец пригрозил офицеру ВСУ из-за скандала с блогершей Di.rubens

Житель Умани Владислав Гридасов пригрозил нападением и избиением офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Штефана из-за скандала, вспыхнувшего вокруг киевского блогера "Di.rubens" (Таисия Онацкая (Маламан)).

Таким образом украинец решил вступиться за девушку, которую внесли в "Миротворец" за ее симпатию стране-агрессору, а в результате и сам попал в эту базу. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице "День Пихоты" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Давайте толпой поймаем этого вояку и заставим извиниться. Если не поймет, можно будет отп**дить и облить зеленкой чисто для прикола, чтобы понимал, что бывает, если трогать молодежь. И заставить снять с сайта "Миротворец", потому что там публикуют ни в чем не виновных людей, которые потом умирают странным образом", – написал Гридасов под сообщением блогера в ее Instagram, где та жалуется на угрозы физической расправой за ее ролик на Майдане Независимости.

Гридасов был внесен в "Миротворец" за попытку организации нападения и нанесения телесных повреждений офицеру украинской армии.

Отмечается, что 24-летний житель Черновицкой области поддерживает вооруженное нападение российского агрессора на Украину. Кроме этого, часто посещал оккупированный РФ Крым, что видно из его фото в соцсетях.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", – говорится о нем в карточке базы.

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