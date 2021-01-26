Украинец пригрозил офицеру ВСУ из-за скандала с блогершей Di.rubens
Житель Умани Владислав Гридасов пригрозил нападением и избиением офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Штефана из-за скандала, вспыхнувшего вокруг киевского блогера "Di.rubens" (Таисия Онацкая (Маламан)).
Таким образом украинец решил вступиться за девушку, которую внесли в "Миротворец" за ее симпатию стране-агрессору, а в результате и сам попал в эту базу. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице "День Пихоты" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Давайте толпой поймаем этого вояку и заставим извиниться. Если не поймет, можно будет отп**дить и облить зеленкой чисто для прикола, чтобы понимал, что бывает, если трогать молодежь. И заставить снять с сайта "Миротворец", потому что там публикуют ни в чем не виновных людей, которые потом умирают странным образом", – написал Гридасов под сообщением блогера в ее Instagram, где та жалуется на угрозы физической расправой за ее ролик на Майдане Независимости.
Гридасов был внесен в "Миротворец" за попытку организации нападения и нанесения телесных повреждений офицеру украинской армии.
Отмечается, что 24-летний житель Черновицкой области поддерживает вооруженное нападение российского агрессора на Украину. Кроме этого, часто посещал оккупированный РФ Крым, что видно из его фото в соцсетях.
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", – говорится о нем в карточке базы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
На фоне общественного резонанса девушку внесли в базу "Миротворец".
Маламан пригрозила судом офицеру ВСУ, который распространил ее ролик в сети и призвал прокомментировать ситуацию.
Штефан пояснил, что, делясь ее видео, ожидал услышать извинения девушки, но она пошла другим путем.
Компания "Алло", которая сотрудничала с блогером, заверила, что разорвала с ней все договоренности.
Со своей стороны, Минобороны призвало Di.rubens ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия?
Маламан записала видео, в котором зачитала детский стих об Украине. Она назвала себя "маленькой украинкой".
Также девушка пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.