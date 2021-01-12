Украинец на внедорожнике дважды протаранил КПВВ, чтобы прорваться в Крым

Украинец на внедорожнике дважды пытался протаранить заграждение на КПВВ "Чонгар", чтобы прорваться в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщили на странице в Facebook Херсонского погранотряда ГПСУ. Инцидент произошел в понедельник, 11 января.

По информации пограничников, 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan X-Trail после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле и не давал возможности осмотреть транспортное средств.

Проигнорировав прохождение контроля, мужчина сразу направился к выезду. Перед шлагбаумом он дважды попытался протаранить боллард – автоматический дорожный столб, который препятствует движению.

Пограничникам пришлось задержать злоумышленника, разблокировав двери машины. Но и за пределами автомобиля он оказывал сопротивление, ругался и угрожал.

За нарушение правил в КПВВ, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих водителя привлекли к административной ответственности. А его автомобиль передали сотрудникам Нацполиции, которые решат, что с ним делать дальше в рамках закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин России 6 января попытался незаконно пересечь границу в Харьковской области, чтобы попасть на Рождество к своим родственникам в Украине. Когда к мужчине выдвинулись военнослужащие ГПСУ, он спрятался от них в сугробе.