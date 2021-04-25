Украине пора закрывать небо от России, – Гай

Украина должна заручиться поддержкой западных партнеров, чтобы оперативно закрыть небо, в случае если Россия будет использовать авиацию против Вооруженных сил Украины.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай. "Если Россия решится использовать авиацию для расширения своей агрессии, то эта авиация будет сбита украинскими ПВО, но я надеюсь, что наши иностранные партнеры помогут нам перекрыть небо, и тогда мы будем иметь дело исключительно с российской пехотой", – подчеркнул он.

По словам офицера, сейчас все войска Российской Федерации приведены в состояние повышенной боевой готовности. "Это означает, что все танки и самолеты заправлены, все войска, дежурные офицеры, штабы несут боевое дежурство согласно военному времени. Я вам гарантирую: они сидят и готовы", – заявил он.

По словам Гая, о том, что Кремль намерен существенно усилить свою армию, было известно еще в 2018 году, поскольку такие планы озвучивались в военной доктрине страны-агрессора. "Мы еще в 2018 году говорили, что в конце 2020, в начале 2021 года Российская Федерация приобретет оперативные возможности. Это есть во всех доктринах, они делали перевооружение и военно-техническое переоснащение", – напомнил он.

В то же время Гай заметил, что следует готовиться и к применению агрессором авиации. "Если будет расширение агрессии Российской Федерации, она будет с использованием авиации и ракетного компонента", – сказал он.

Гай заверил, что Россия не сможет совершать провокации с помощью своих самолетов с нанесенной украинской символикой, поскольку системы ПВО идентифицируют самолеты по другим признакам. "Это все видно. Они могут нарисовать что угодно на своих самолетах, но наши системы ПВО будут четко понимать это", – сказал он.

В этом контексте он добавил, что авиационные удары по украинским позициям не будут для агрессора "легкой прогулкой". Гай напомнил, что в свое время в Грузии с помощью украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук" был сбит российский стратегический бомбардировщик Ту-22М.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину и лишь "играет мускулами".