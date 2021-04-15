Климкин о возвращении ядерного статуса Украины: кто нас возьмет в НАТО?

Восстановление ядерного статуса Украины – далеко не единственный и не лучший способ противостоять стране-агрессору России. Для вступления в НАТО нужно проделать еще много работы.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Концентрироваться только на ядерном статусе, который на самом деле требует масштабных программ, организации безопасности на этапе подготовки, не следует. Я считаю, что это точно не та тема, которую сейчас нужно раскручивать на фоне того, что происходит в СМИ", – сказал он в контексте заявления посла Украины в Германии.

"Это не компетенция посла – говорить о восстановлении ядерного статуса. Это компетенция тех, кто говорит от имени государства. Это его личное мнение", – добавил Климкин.

По его словам, "это задача, которая решается не на уровне политических деклараций, а на уровне консенсуса людей и политического класса. Это несет риски".

Дипломат признался, что является "фанатом" вступления Украины в НАТО, но в нынешнем состоянии страна еще не готова к этому. "Нам следует сделать все, что нужно для вступления в НАТО. Сейчас по многим параметрам мы не готовы. Не столько в контексте Вооруженных сил, хотя там тоже много работы, но в целом. С такими судами, с такой борьбой с коррупцией, с олигархами – кто нас возьмет в это НАТО?" – отметил он.

Отвечая на вопрос, какие рычаги, кроме восстановления ядерного статуса, есть у Украины, чтобы противодействовать агрессии России, Климкин заверил, что их немало. "Я считаю, что нужно вообще пользоваться всем для того, чтобы защищаться и защищать нашу государственность. Мир вокруг меняется, есть очень много средств и инструментов, как это можно делать".

В частности, по мнению дипломата, сегодня следует укреплять украинскую армию, в том числе в сфере противовоздушной обороны и наступательных вооружений.

"Нужно укрепление Вооруженных сил и вообще безопасности и оборонного сектора. Любая атака возможна, если ваш противник думает, что он не понесет решающих потерь. И мы должны это сделать", – сказал он.

"Наша армия достаточно опытная и крутая, чтобы остановить наступление на земле. Но ракетные удары для нас – реальная проблема. Нужно с нашими союзниками, с партнерами говорить о получении компетенции и средств в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также наступательных вооружений. Нужно думать о симметричных мерах, это комплексная история", – подытожил Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса. В то же время генеральный секретарь НАТО сказал, что членство Украины будет зависеть исключительно от нашей страны и 30 членов.