Украина заявила о безрезультатности переговоров с Ираном по катастрофе МАУ
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что пока не видит смысла в проведении следующего раунда переговоров с Ираном по поводу катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.
Он отметил, что иранская сторона до сих пор не выполнила своих обязательств и не продемонстрировала никакого прогресса с момента предыдущих переговоров в октябре. Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, свою позицию Мамедов озвучил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради. Инициатором мероприятия выступил Тегеран.
В частности, Мамедов отметил, что за последние полтора месяца украинские следователи так и не получили материалов и доказательств, которые обещал предоставить Иран.
"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров", – сказал заместитель генпрокурора.
"Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы", – добавил Мамедов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский Boeing 737-800 МАУ (рейс PS752 Тегеран – Киев) разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди жертв трагедии – 11 украинцев.
Через три дня после катастрофы, 11 января, власти Ирана официально признали, что самолет МАУ случайно атаковали ракетой.
Кроме того, Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших и подписал соответствующее соглашение.
В июле Агентство гражданской авиации Ирана обнародовало отчет, в котором отмечается, что катастрофа борта МАУ произошла из-за человеческого фактора.
Якобы комплекс ПВО, из которого выстрелили по самолету, накануне трагедии был перемещен и неправильно настроен.
В конце октября Иран утверждал, что в течение недели предоставит украинской стороне материалы расследования, но так и не выполнил обещание.
В частности, речь шла о подтверждении ареста подозреваемых и одном из вещественных доказательств.