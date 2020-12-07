Украина заявила о безрезультатности переговоров с Ираном по катастрофе МАУ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что пока не видит смысла в проведении следующего раунда переговоров с Ираном по поводу катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.

Он отметил, что иранская сторона до сих пор не выполнила своих обязательств и не продемонстрировала никакого прогресса с момента предыдущих переговоров в октябре. Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, свою позицию Мамедов озвучил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради. Инициатором мероприятия выступил Тегеран.

В частности, Мамедов отметил, что за последние полтора месяца украинские следователи так и не получили материалов и доказательств, которые обещал предоставить Иран.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров", – сказал заместитель генпрокурора.

"Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы", – добавил Мамедов.

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