Украина ввела санкции против иностранных авиакомпаний за полеты в Россию и Крым

Служба безопасности (СБУ) инициировала наложения в Украине санкций против молдавской и португальской авиакомпаний, осуществляющих рейсы в аэропорты государства-агрессора России.

Речь идет о JET4U SRL (Молдова) и JET4U LDA (Португалия). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В СБУ объяснили, что санкции применены за совершение самолетами этих компаний рейсов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

На основании выявленных нарушений СНБО рекомендовали применить к указанным авиакомпаниям:

приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

блокирование активов.

"Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова", – пояснили в СБУ.

Напомним, что Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против правого руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK. Кроме этого, выяснилось, что под санкции попали и самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ раскрыли основания для санкций против оппозиционного нардепа Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака.