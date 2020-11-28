Украина вернула из Индонезии блогера, которого хотела схватить Россия

Украина вернула из Индонезии украинского общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова, которого хотели экстрадировать в РФ.

Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, самолет с Орешниковым уже летит в Киев.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, украинский паспорт предусматривает защиту украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии Интерпол задержал Орешникова. Его намеревались отправить в Российскую Федерацию на ее запрос.

Орешников – бывший гражданин РФ и одновременно активный деятель антипутинского движения сопротивления. В частности, он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал о преступлениях "зеленых человечков" в Украине.

Активист попросил политического убежища в Украине еще в июле 2014 года. К тому времени он был членом националистической организации "Реструкта", которая постоянно проводила антипутинские акции.

Как оказалось, Орешников не оформил юридически выход из гражданства РФ. По предварительным данным, против него в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.