Украина вернула из Индонезии блогера, которого хотела схватить Россия
Кулеба заявил, что Россия использовала для своих политических преследований Интерпол
По его словам, украинский паспорт предусматривает защиту украинского государства
Украина вернула из Индонезии украинского общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова, которого хотели экстрадировать в РФ.
Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, самолет с Орешниковым уже летит в Киев.
"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать", – подчеркнул он.
По словам Кулебы, украинский паспорт предусматривает защиту украинского государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии Интерпол задержал Орешникова. Его намеревались отправить в Российскую Федерацию на ее запрос.
Орешников – бывший гражданин РФ и одновременно активный деятель антипутинского движения сопротивления. В частности, он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал о преступлениях "зеленых человечков" в Украине.
Активист попросил политического убежища в Украине еще в июле 2014 года. К тому времени он был членом националистической организации "Реструкта", которая постоянно проводила антипутинские акции.
Как оказалось, Орешников не оформил юридически выход из гражданства РФ. По предварительным данным, против него в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.