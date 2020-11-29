Украина у красных линий, 'нормандская' встреча не нужна, – Сазонов

Со дня последней встречи в "нормандском" формате позиции сторон никак не изменились. Проводить новую встречу нецелесообразно.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. "Украина практически находится у красных линий, нам особо некуда отступать", – заявил он.

"Год назад люди обозначили свои позиции, открыли карты, увидели, что позиции Украины и России никак не сходятся, и решили подождать – может, что-то изменится. Изменится в мире, изменится в позициях государств. Прошел год – не встречаются, потому что, по большому счету, позиции государств остались теми же. Ни Россия не готова уступать, ни мы", – подчеркнул журналист.

По мнению Сазонова, в сложившейся ситуации целесообразны только встречи Трехсторонней контактной группы, где могут решаться текущие вопросы. При этом активное вмешательство в процесс президента Украины Владимира Зеленского не требуется.

"Пусть решают текущие вопросы на уровне ТКГ, пусть министерства иностранных дел общаются между собой, но пока никаких шагов навстречу стороны не делают. Но Украине некуда делать шаги навстречу – от нас требуют отдать хотя бы кусок независимости", – резюмировал блогер.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании ТКГ, состоявшемся 25 ноября, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил провести встречу глав государств в "нормандском" формате до конца текущего года.