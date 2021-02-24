Украина сообщила о подозрении 'руководителям' Крыма Аксенову и Константинову

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны оккупационным "руководителям" полуострова Сергею Аксенову и Владимиру Константинову.

Их подозревают в широкомасштабном и систематическом присвоении публичного имущества, находящегося на территории оккупированного Крыма. Об этом написали на странице прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя в Facebook.

В прокуратуре сообщили о подозрениях "председателю Совета министров Республики Крым" на момент совершения преступления – Аксенову и "председателю Государственного Совета Республики Крым" – Константинову. В ходе расследования было установлено, что после оккупации Россией Крыма они приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества Украины. Это является прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой государству-оккупанту запрещено присваивать имущество на оккупированной территории.

В оккупационную "республиканскую" собственность или Российской Федерации были переданы Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек", и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз".

Санкция соответствующей ч. 1 ст. 438 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины задержала активиста "крымской весны", когда тот выезжал с полуострова на материковую Украину. Гражданин способствовал аннексии Крыма агрессорами из России.