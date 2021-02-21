Украина разрешила НАТО летать над Крымом: Бабин прояснил детали

Украина разрешила самолетам НАТО полеты в зоне ответственности Симферопольского аэропорта, но они вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к оккупированному Россией Крыму.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Любой полет над Черным морем в зоне ответственности Украины координировался из Симферополя. Никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками", – пояснил он.

"Мы говорим: "уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем". Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины", – уточнил Бабин.

В этом контексте он напомнил, что до оккупации Крыма Россией "фактически все воды Черного моря были зоной ответственности этого аэропорта". Таким образом, "чтобы самолет вступал во взаимодействие с этим подразделением "Украерорух", он не обязательно должен лететь над Крымом", – заметил Бабин.

Он подчеркнул: речь не идет о том, что Украина приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она лишь разрешает делать это.

"Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом! Нет. Мы говорим, что как государство, которое за это отвечает, мы согласны с тем, чтобы страны НАТО пользовались этим районом как районом ответственности за безопасность движения Украины", – пояснил Бабин.

Вместе с тем он предположил, что самолеты НАТО не будут приближаться к оккупированному украинскому полуострову ближе, чем на 12 миль.

"Для того чтобы Российская Федерация начала извергать поток сознания о том, что они куда-то вторгаются, им нужно залететь ближе, чем 12 миль к берегу от Крыма. Если они летят от Крыма на 13-й миле, Россия может скрежетать зубами, потом рассказывать, что наш героический летчик показал им дулю в воздухе. Но она не сможет ничего сделать ни фактически, ни юридически", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Украина предложила для операций НАТО воздушное пространство над Крымом – в Симферопольском районе.