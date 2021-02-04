Украина превращается в свалку медицинских отходов: кто виноват и что делать?

Вы когда-нибудь задавались вопросом, куда деваются медицинские отходы из больниц? Нет? Очень зря!

По документам они передаются лицензированным предприятиям для утилизации. В реальности же значительная часть эпидемически опасных отходов оказывается в украинских реках и лесопосадках. А компании, которые должны были их утилизировать, набивают карманы бюджетными деньгами, не неся практически никаких расходов.

Вот только подобные "бизнес-планы" несут колоссальную угрозу нашему здоровью. И отнимают у наших детей даже призрачную надежду жить в нормальной стране, а не на свалке.

В 2020-м украинские больницы и лаборатории, а также другие бюджетные предприятия, согласно подсчетам Госэкоинспекции, произвели около 100 тысяч тонн опасных медотходов. Это инфекционные отходы, в частности, использованные средства индивидуальной защиты, иглы и скальпели, просроченные химикаты, лекарства и радиоактивные материалы, анатомические и патологические материалы.

Согласно законодательству, все это должно было передаваться предприятиям, способным безопасно утилизировать такие отходы.

Но на практике, как отчитался в ноябре 2020 года глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, предприятиям, имеющим лицензии на утилизацию опасных медотходов или являющимся лицензированными посредниками, была передана лишь половина от общего объема.

Сколько же таких отходов были реально утилизированы, а не сброшены где-то на обочине дороги или в лесу – в Украине сегодня не знает никто.

А ведь такие случаи фиксировались неоднократно. Открыты уголовные дела. И фирмы, уже пойманные ранее на горячем – сегодня снова получают лицензии и выигрывают тендеры на утилизацию такого мусора.

К примеру, в отношении одного из частых победителей тендеров – ООО "Экологические перерабатывающие технологии" с кипрскими корнями, – было открыто уголовное дело о сбрасывания партии особо опасных шприцов, игл и скальпелей с остатками биологических жидкостей на берегу озера Глинка в Печерском районе Киева.

Этот груз, за утилизацию которого компания получила немалые деньги, мог спровоцировать настоящую эпидемию сложных инфекционных заболеваний в столице Украины. И по факту – они с лицензией!!! В стране создан порочный круг: нарушил закон, мог спровоцировать эпидемию, отделался "админкой" - и через год опять получил лицензию. Так не должно быть!

Когда я возглавлял Государственную службу по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, мы разработали проект закона "Про лицензирование в сфере хозяйственной деятельности" (новая редакция), в котором были предусмотрены и серьезные санкции (вплоть до запрета на занятие видом деятельности в случае привлечения к административной или криминальной ответственности), и четкие требования к юридическим лицам-лицензиатам. К сожалению, в процессе рассмотрения в Верховной Раде законопроект претерпел настолько кардинальные изменения, что фактически депутаты в итоге приняли совершенно другой закон.

Утилизация опасных медицинских отходов – удовольствие трудозатратное и дорогое. И расценки на эту услугу – соответствующие.

Беда в том, что существующие в законодательстве прорехи создали ситуацию, когда выбросить опасный груз где попало – куда выгоднее, чем его утилизировать. Если тебя не поймают – ты положишь себе в карман все деньги. Попадешься – отделаешься смешным штрафом.

Сами посудите. Компания "Укрэкопром" – лидер по количеству выигранных тендеров в 2020 году - на продаже бюджетным организациям услуг по утилизации опасных медицинских отходов заработала 1,57 млн гривен. Максимальный же штраф, который грозит ей за доказанный слив загрязненных химикатами жидкостей в Николаевской области составляет 1700 гривен. Если же это преступление повесят на нанятого "Укрэкопромом" водителя – компания и вовсе может избежать ответственности. Или заплатит копеечный штраф, не достигающий даже 100 гривен.

А представитель руководства "Экологических перерабатывающих технологий", уже признанный судом виновным в создании угрозы для жизни киевлян, заплатил в качестве штрафа 34 тысячи гривен. Не велика потеря, учитывая, что в прошлом году на "утилизации" эта контора заработала почти четверть миллиона гривен.

И это – максимальная из существующих сегодня финансовых штрафных санкций за действия, которые могут спровоцировать эпидемии и потенциально ведут к человеческим жертвам.

Проблема утилизации медицинских отходов сегодня стоит в Украине настолько остро, что на нее вынуждены были начать реагировать даже в Кабмине. С подачи Госэкоинспекции правительство Шмыгаля в конце ноября прошлого года инициировало проверку предприятий, имеющих лицензию на утилизацию опасных отходов.

По состоянию на 31 января Госэкоинспекция проверила 36 из 61 работающих в Украине лицензиатов.

Результаты – шокируют: у 12 компаний из-за выявленных нарушений аннулировали лицензии, у 1 – приостановили ее действие, а в работе остальных нашли серьезные проблемы.

Вдумайтесь: среди половины имеющих лицензии на проведение утилизации медицинских отходов компаний не нашлось ни единой, которая бы работала без нарушений. А ведь их работа напрямую связана со здоровьем и жизнями украинцев!

При этом Кабмин, одной рукой запуская давно назревший аудит компаний, предоставляющих услуги по перевозке и утилизации опасных медотходов – другой в конце ноября прошлого года включает этот вид деятельности в так называемый "ковидный" список товаров и услуг, закупать которые бюджетные организации могут по прямым договорам, без объявления тендеров и в обход системы электронных торгов "Прозорро".

Исправить уже причиненный бесконтрольным сбросом опасных медицинских отходов вред невероятно сложно. А вот остановить творящийся произвол можно. Достаточно лишь навести порядок в существующем законодательстве – и утвердить новый закон "Об отходах".

Прежде всего, необходимо устранить посредников между субъектами, которые производят опасные медотходы и предприятиями, которые эти отходы перерабатывают, обеззараживают или утилизируют.

Компании-"прокладки", которые получают деньги ни за что, не нужны. Они не тратятся на дорогостоящую утилизацию опасных отходов, а следовательно – могут демпинговать и перехвачивать тендеры у предприятий, которые реально имеют оборудование и условия для проведения таких работ. В результате опасные отходы либо годами гниют на сомнительных складах, либо попадают в наши леса и реки.

Обязательным шагом должно также стать введение проверки наличия материально-технической базы у компании, претендующей на получение лицензии. Сейчас в Минприроды вынуждены довольствоваться документами о наличии необходимого оборудования у компании, обратившейся за лицензией. Проверять, соответствуют ли эти документы реальности, министерство не уполномочено. А ведь высок риск, что это оборудование существует лишь на бумаге.

И, наконец, самое главное: необходимо существенно усилить административную и уголовную ответственность за нарушение требований законодательства в части обращения с опасными медицинскими отходами. Штрафные санкции должны вызывать у потенциальных нарушителей не смех, а страх перед ответственностью за содеянное.

Наказывать надо прежде всего не исполнителей, а инициаторов совершения таких нарушений и конечных бенефициаров, которые должны быть зарегистрированы в Украине. И платить они должны не тысячи гривен, а сотни тысяч.

Если же действия такой компании причинили ущерб окружающей среде, загрязнили воздух, воду, почву и поставили под угрозу здоровье и жизни людей – она должна нести серьезную уголовную ответственность – вплоть до миллионных штрафов, реальных сроков и запрета занятия этим видом деятельности навсегда.

Отдельную и очень серьезную ответственность необходимо ввести и для должностных лиц Минприроды, которые выдают лицензии на обращение с опасными отходами "шарашкиным конторам", которые не имеют ни желания, ни возможности выполнять взятые на себя обязательства. И у которых для работы с опасными отходами нет, а часто - никогда и не было необходимой материально-технической базы.

Чтобы воплотить мои предложения в жизнь, правительству понадобится лишь политическая воля. И "яйца", чтобы противостоять саботажу. А он непременно будет. И со стороны привыкших паразитировать на этой сфере недобросовестных компаний. И от чиновников, которые вряд ли обрадуются появлению дополнительных обязанностей и введению ответственности за собственную халатность при выдаче лицензий. И от бюджетных организаций, которые сейчас имеют возможность вступать в коррупционный сговор с поставщиками услуг…

Но это нужно было делать еще вчера. Иначе мы оставим своим детям в наследство токсичную свалку – на том месте, где когда-то была Украина.