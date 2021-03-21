Украина отвергла предложение Кремля запретить ответный огонь на Донбассе
Украина не может согласиться на предложение запретить ответный огонь на Донбассе, которое ранее высказал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом в своем письме к "нормандским советникам" в ответ на письмо Козака заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на текст документа, оказавшегося в распоряжении издания.
В частности, по словам Ермака, в Украине удивлены "своеобразной интерпретацией итогов" последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", куда входят Украина, Россия, Германия, и Франция.
"Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же, как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме", – заявил Ермак.
По словам политика, отказ представителей России от консультаций подгруппы во время обострения ситуации на Донбассе говорит об отсутствии заинтересованности в соблюдении режима прекращения огня.
Ермак также добавил, что Украина в любой момент готова к дискуссиям по обеспечению безусловного режима тишины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили участникам "нормандской четверки" документально закрепить договоренности по прекращению огня на Донбассе, запретив украинским военным открывать ответный огонь без согласования.
Такие предложения в своем письме представителям нормандской четверки высказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он также предложил закрепить за Киевом обязательство дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".