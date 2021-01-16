Украина обратилась в ОБСЕ из-за раненого на Донбассе воина

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к ОБСЕ из-за ранения российско-оккупационными войсками на Донбассе бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Защитнику оказана необходимая медицинская работодателем, он находится в стабильном состоянии. Об этом говорится в Telegram-канале делегации.

Там уточнили, что оккупанты ранили воина во время обстрела позиций ВСУ у Волновахи Донецкой области. Это случилось примерно в 22:00 пятницы.

"Украинской СЦКК с использованием координацийного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", – подчеркнули в ТКГ.

Напомним, что в течение суток 15 января противник пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе и ранил украинского защитника. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ у н. п. Гнутово тоже получил ранение военнослужащий ВСУ.