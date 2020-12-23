Украина не получила отчет Ирана по сбитому самолету МАУ – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) не подтвердили получение от Ирана отчета о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на слова представителя МИД Олега Николенко. Известно, что соответствующий документ иранская сторона отправила еще накануне.

Так, в опубликованном финальном отчете, где указано, что самолет сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки, 22 декабря написало иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что в организации гражданской авиации страны заверили об отправке документа другим странам, но Николенко говорит, что в украинском МИД его не видели.

"По состоянию на сегодня от иранской стороны мы отчет не получали. Видели такие заявления, что они планируют передать, но на сегодня отчет мы не получили", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL: