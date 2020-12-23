Украина не получила отчет Ирана по сбитому самолету МАУ – МИД
В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) не подтвердили получение от Ирана отчета о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 МАУ в Тегеране.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на слова представителя МИД Олега Николенко. Известно, что соответствующий документ иранская сторона отправила еще накануне.
Так, в опубликованном финальном отчете, где указано, что самолет сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки, 22 декабря написало иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что в организации гражданской авиации страны заверили об отправке документа другим странам, но Николенко говорит, что в украинском МИД его не видели.
"По состоянию на сегодня от иранской стороны мы отчет не получали. Видели такие заявления, что они планируют передать, но на сегодня отчет мы не получили", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Ґудейл обнародовал отчет, в котором говорится о том, что Иран не провел реального честного расследования о причинах трагедии с самолетом МАУ 8 января 2020 года.
Со своей стороны заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что пока нет смысла в проведении дальнейших переговоров с иранской стороной, ведь та до сих пор не выполнила обещания о предоставлении материалов и доказательств по делу о катастрофе.
Напомним, что в результате атаки лайнера двумя ракетами погибли 176 человек, среди которых 11 были гражданами Украины.
В Иране заявили, что это случилось ошибочно – причиной неправильной работы ПВО стал человеческий фактор.
В правительстве Канады выразили сомнения относительно того, что самолет МАУ Boeing 737 в Тегеране сбили в результате человеческой ошибки.