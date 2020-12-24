Украина не получала от РФ запроса отдать заочно арестованного Маркива, – глава НПУ

Украина не будет отдавать России военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, которого страна-агрессор объявила в розыск и заочно арестовала.

Такого запроса по нацгвардейцу от РФ не поступало. Об этом рассказал глава Национальной полиции (НПУ) Игорь Клименко в интервью "Цензор. Нет".

Правоохранитель напомнил, что Следственный комитет России обвинил украинца по делу о гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова, по которому Маркива только недавно полностью оправдал суд в Италии.

На вопрос о сотрудничестве с российским следствием глава НПУ лишь отметил, что полиция всегда действует в рамках законодательства – как внутреннего, так и международного.

"Политических заявлений я делать не хочу, но лично очень рад тому, что благодаря неотступности министра Авакова и проделанной огромной работе, в том числе и следователей Нацполиции, удалось освободить Маркива и вернуть его домой", – добавил Клименко.

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