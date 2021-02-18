Украина наглядно показала ОБСЕ нарушения РФ на Донбассе. Карты

Миссия Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрировала делегациям стран-участниц все факты грубого нарушения перемирия на Донбассе. В частности, со стороны российских оккупационных войск с начала 2021 года.

Карты-схемы обстрелов, которые привели к гибели и ранениям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были представлен на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 17 февраля, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Факты нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск в январе:

11 января в 15:25 – по направлению н. п. Веселое осуществлен один прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Водяное с применением снайперского оружия. В результате погиб украинский защитник.

12 января в период с 21:25 до 22:45 – по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Золотое-4 осуществлено три прицельных обстрела позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 18 выстрелов из станкового автоматического гранатомета АГС-17 и 21 очередь из стрелкового оружия. Ранение получил один украинский воин.

14 января в 17:25-17:35 – по направлению н. п. Пикузы (Коминтерново) прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением крупнокалиберного пулемета (5 очередей). Ранение получил украинский военнослужащий.

15 января в 21:48-22:05 – по направлению н. п. Васильевка оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ в направлении н. п. Трудовское с применением стрелкового оружия (16 очередей). Был ранен военнослужащий ВСУ.

20 января в 19:58 – по направлению н. п. Родниковое осуществлено один прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Старогнатовка с применением снайперского оружия – ранены украинского защитника.

21 января в 18:50 – по направлению н. п. Заиченко ЗФ РФ совершено прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением снайперского оружия (1 выстрел). В результате погиб военнослужащий ВСУ.

25 января в 12:08-13:55 – по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Хутор Вольный совершено 10 прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 50 – со станковой автоматического гранатомета АГС-17, 45 очередей из крупнокалиберного пулемета и 60 – из стрелкового оружия. Раненияе получил украинский боец.

26 января в 18:45-19:10 – по направлению н. п. Калиново-Борщеватое в направлении н. п. Новоалександровка осуществлено 9 прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ с применением АГС-17, один – из снайперского оружия и 5 очередей из стрелкового. Это привело к ранению украинского воина.

29 января в 12:05 – в направлении н. п. Водяное с помощью БПЛА оккупанты сбросили разрывной осколочный боеприпас, из-за чего ранения получили двое защитников Украины.

30 января в 13:01 – по направлению н. п. Луганское осуществлено 15 прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ в направлении н. п. Новомихайловка с применением станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета (15 очередей). В тот день получили ранения двое военнослужащих ВСУ.

Факты нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск в феврале:

2 февраля в 13:15 – по направлению н. п. Шахты 6/7 вооруженными формированиями РФ совершен прицельный выстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Шумы с применением снайперского оружия. Погиб защитник Украины.

4 февраля в 12:50-13:30 – по направлению шахты им. Гагарина совершено прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Южное с применением миномета калибра 82 мм (10 выстрелов) и стрелкового оружия (1 очередь). Украинский воин был ранен.

6 февраля в 13:00-13:01 – по направлению н. п. Калиново было совершено прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Новозвановка с применением стрелкового оружия (1 очередь). Ранения получил военнослужащий ВСУ.

Также 6 февраля в 13:05-13:06 – по направлению шахты им. Гагарина российскими оккупационными силами было совершено еще один прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Южное с применением стрелкового оружия (1 очередь). В результате получил ранение украинский боец.

7 февраля в 17:15 – по направлению н. п. Луганское прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Новомихайловка с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранен военнослужащий ВСУ.

8 февраля в 09:10-10:20 – российские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел (15 выстрелов) позиций ВСУ в н. п. Южное. По оценке СЦКК, велась мортирная стрельба гаубиц, вероятно, Д-30 или 2С1 "Гвоздика", из района в окрестностях оккупированной Горловки.

10 февраля в 11:30 – по направлению н. п. Веселое прицельный обстрел позиций ВСУ в сторону н. п. Пески с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранение получил украинский боец.

11 февраля в 20:45-21:00 – по направлению н. п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Новомихайловка с применением крупнокалиберного пулемета (4 очереди). Погиб защитник Украины.

11 февраля в 9:20 – по направлению н. п. Гольмовский оккупанты совершили прицельный обстрел позиций ВСУ в сторону н. п. Зайцево с применением снайперского оружия (1 выстрел). Погиб военнослужащий ВСУ.

"Несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВСУ ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия. В то же время такие действия подрывают хрупкий режим перемирия", – подытожил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

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