Украина начала переговоры с Ираном по делу сбитого самолета МАУ: первые детали

Во вторник, 2 июня, начались двухдневные переговоры с Ираном по делу сбитого самолета авиакомпании МАУ PS753. Украина будет настаивать на завершении официального следствия.

Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он отметил, что важно установить виновных лиц.

"Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато", – отметил он.

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Добавим, что вчера, 1 июня, делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому под Тегераном самолету МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.