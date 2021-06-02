Украина начала переговоры с Ираном по делу сбитого самолета МАУ: первые детали
Во вторник, 2 июня, начались двухдневные переговоры с Ираном по делу сбитого самолета авиакомпании МАУ PS753. Украина будет настаивать на завершении официального следствия.
Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он отметил, что важно установить виновных лиц.
"Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато", – отметил он.
Добавим, что вчера, 1 июня, делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому под Тегераном самолету МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны.
В феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.
Евгений Енин заявил, что иранская сторона с первых дней крушения самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.
А заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что работу по выяснению обстоятельств сбивания рейса PS752 МАУ в Иране нельзя считать настроенной и скоординированной.
Тем временем Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы и заявила, что готовит обвинительный акт для передачи дела в суд.
В отчете ООН по правам человека отмечается, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета МАУ могут быть умышленно искажены.
Правозащитники сообщили, что Иран преследовал и запугивал семьи жертв сбитого самолета МАУ.