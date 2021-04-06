Украина инициировала экстренное заседание ТКГ по Донбассу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
1 минута
10,2 т.
Кравчук обратился к руководству ОБСЕ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью военнослужащих ВСУ в течение последней недели.

Как сообщается на странице ТКГ в Telegram, глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве Контактной группы для немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возврату к исполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

"С момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы", – говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает, что эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск РФ вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВойна на ДонбассеДонбассТрехсторонняя контактная группаОБСЕЛеонид Кравчук