Украина хочет получить от Канады секретную запись о катастрофе самолета МАУ в Иране

Офис генерального прокурора Украины направит в Канаду запрос на предоставление международной правовой помощи в получении секретной аудиозаписи о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которую ранее обнародовали канадские СМИ.

Как сообщается на сайте ведомства, на ней может содержаться информация о том, что украинский борт был сбит специально. Это будет уже четвертый запрос канадской стороне.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украины записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Процессы исследования записи и проведение фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине, поэтому следствие пойдет более оперативно для скорейшего установления истины", – сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Ранее СМИ получили запись человека, которого идентифицировали якобы как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

На ней мужчина говорит о "тысяче возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех внедренных "агентов".

Также на записи сказано, что правда о крушении никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана.

Канадская служба безопасности и разведки, а также Служба безопасности связи оценивают подлинность записи.

В то же время в Иране заявили, что опубликованные аудиозаписи являются поддельными.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года возле Тегерана. В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

В Иране заявили, что сбили борт по ошибке, а причиной неправильной работы ПВО стал человеческий фактор.