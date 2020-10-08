Украина готовит саммит по Крыму, пригласят Россию, – Джемилев

26 февраля 2021 года может состояться международный саммит глав государств по вопросу Крыма, на котором может быть создана крымская переговорная площадка.

На саммит, в том числе, будут приглашены лидеры США и России. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

В контексте заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах по созданию подобной переговорной площадки, Джемилев сказал, что она может существовать на разных уровнях – "на высшем, на уровне министров иностранных дел и министров обороны, на уровне международных конференций".

"Если успеют договориться, то к 26 февраля, ко Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, планируется саммит на уровне глав государств, которые присоединятся к этой платформе", – сообщил он.

В этом контексте Джемилев рассказал, что в ближайшее время в США для тематических консультаций выедет один из депутатов "Европейской солидарности". Он будет вести по этому поводу разговоры и с той, и с другой партией, начнет зондировать возможность участия США в платформе.

"Безусловно, приглашение Российской Федерации будет направлено. Но, скорее всего, Россия не будет участвовать. Они будут повторять свою мантру, которая сводится к тому, что Крым российский, вопрос закрыт", – предположил нардеп.

По его мнению, такая позиция России ничего не изменит. "Тут речь не о компромиссах, а о выполнении требований международного права – освобождении оккупированных территорий", – подчеркнул он.

Джемилев добавил, что международный саммит по Крыму должен будет принимать решения. "Если эти решения российской стороной не выполняются, то шаг за шагом будут усиливать секторальные, персональные, экономические санкции в отношении страны-оккупанта", – заключил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на присоединение Европейского Союза к инициативе Украины по созданию платформы по деоккупации Крыма.