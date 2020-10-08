Украина готовит саммит по Крыму, пригласят Россию, – Джемилев
Украина готовит переговорную площадку для решения вопроса о деоккупации Крыма
Предусматривается целый ряд форматов на разных уровнях
Россия также будет приглашена
26 февраля 2021 года может состояться международный саммит глав государств по вопросу Крыма, на котором может быть создана крымская переговорная площадка.
На саммит, в том числе, будут приглашены лидеры США и России. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.
В контексте заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах по созданию подобной переговорной площадки, Джемилев сказал, что она может существовать на разных уровнях – "на высшем, на уровне министров иностранных дел и министров обороны, на уровне международных конференций".
"Если успеют договориться, то к 26 февраля, ко Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, планируется саммит на уровне глав государств, которые присоединятся к этой платформе", – сообщил он.
В этом контексте Джемилев рассказал, что в ближайшее время в США для тематических консультаций выедет один из депутатов "Европейской солидарности". Он будет вести по этому поводу разговоры и с той, и с другой партией, начнет зондировать возможность участия США в платформе.
"Безусловно, приглашение Российской Федерации будет направлено. Но, скорее всего, Россия не будет участвовать. Они будут повторять свою мантру, которая сводится к тому, что Крым российский, вопрос закрыт", – предположил нардеп.
По его мнению, такая позиция России ничего не изменит. "Тут речь не о компромиссах, а о выполнении требований международного права – освобождении оккупированных территорий", – подчеркнул он.
Джемилев добавил, что международный саммит по Крыму должен будет принимать решения. "Если эти решения российской стороной не выполняются, то шаг за шагом будут усиливать секторальные, персональные, экономические санкции в отношении страны-оккупанта", – заключил нардеп.
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на присоединение Европейского Союза к инициативе Украины по созданию платформы по деоккупации Крыма.