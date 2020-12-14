Украина должна выйти из самоубийственного 'Минска', – российский оппозиционер

Украине следует отказаться от Минских соглашений и объединить проблемы оккупации Крыма и Донбасса Россией.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик, журналист Игорь Яковенко. "Отказ от Минских соглашений и объединение двух проблем – оккупации Крыма и Донбасса – может стать новой политикой Украины", – заявил он.

По мнению оппозиционера, отказ от "Минска" "давно назрел", поскольку очевидно, что в существующем виде эти договоренности выгодны только одной стороне – России. "Тот порядок пунктов, который в них прописан, абсолютно самоубийственен для Украины", – сказал Яковенко.

В этом контексте он заметил, что Украина могла бы заявить о том, что Минские соглашения были подписаны "под дулом пистолета" и выйти из них. Оппозиционер убежден, что мировое сообщество поймет этот шаг и займет сторону Украины.

"Да, это даст повод для риторики Кремля, для определенной истерики. Но она и без этого есть", – заметил политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что площадку минских переговоров следует перенести из столицы Беларуси.