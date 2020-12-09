Я полагаю, что ожидать каких-то изменений в риторике и в действиях России было бы чрезвычайно наивно. Она конечно же не изменится вне зависимости от форматов – минский формат, нормандский формат или еще какой-то.

Для Кремля все это является некоторой фигурой отвлечения. На самом деле это дымовая завеса.

Кремль будет продолжать делать то, что он делает. Он будет продолжать войну в Украине, он будет продолжать оккупировать Крым. До тех пор, пока президентом России будет Путин, ничего здесь измениться не может принципиально.

Отключение от SWIFT и полное топливное энергетическое эмбарго может быть серьезным ударом, но на это даже Байден не пойдет. Все остальное для Кремля не является критичным, не является существенно опасным.

Да, это будет медленное разрушение российской экономики, но у российской экономики довольно большой запас прочности. Поэтому те санкции, которые будут предприниматься, не критичны. Вся остальная риторика останется прежней.

Что касается отказа от Минских соглашений, то я думаю, что этот шаг давно назрел. Тот порядок пунктов, который в них прописан, абсолютно самоубийственен для Украины. Изменять его Россия, конечно же, не будет, она будет за них цепляться. В этом виде Минские соглашения выгодны только одной стороне. И это абсолютный тупик.

Я думаю, сказать правду никогда не поздно. Сказать о том, что Минские соглашения являются вещью вынужденной.

На самом деле в международном праве есть положение, согласно которому страна, которую вынудили под дулом пистолета заключить какие-то соглашения, вправе от них отказаться. Вполне возможно, что для Украины это будет хороший правильный поступок. Я полагаю, что мировое сообщество способно здесь встать на сторону Украины.

Да, это даст повод для риторики Кремля, для определенной истерики. Но она и без этого есть.

Поэтому я не вижу ничего ужасного в том, чтобы публично сказать правду. По крайней мере, это создаст хотя бы немножко другую реальность и возможность уже для какого-то серьезного разговора. "Ребята, верните Крым назад, верните Донбасс назад".

Отказ от Минских соглашений и объединение двух проблем – оккупации Крыма и Донбасса – может стать новой политикой Украины.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.