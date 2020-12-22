Украина арестовала более 30 кораблей, которые заходили в Крым

С начала оккупации Россией Крыма под процессуальным руководством прокуратуры Украины наложила арест на 32 судна, нарушившие порядок въезда на остров или выезда из него.

Среди нарушителей морской границы – преимущественно корабли с Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя на своем официальном сайте.

Отмечается, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, гавани полуострова остаются закрытыми для международного судоходства. Несмотря на это некоторые иностранные суда в нарушение законодательства осуществляют заходы на полуостров.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) расследует уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее", – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства. Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

В то же время благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается значительное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: с 162 в начале оккупации – до 15 на сегодняшний время.

В прокуратуре акцентируют внимание на том, что обычно иностранные корабли из ведущих морских государств в Крым не заходят. Зато нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

Так, в украинское бюро Интерпола ведомство намерено отправить запрос о внесении 32 кораблей в базу розыска. Также планируется направить соответствующие запросы о международной правовой помощи в иностранные государства, чтобы выполнить аресты.

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