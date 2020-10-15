Президент назначил бригадным генералом гражданского человека, который ни разу не был в АТО, и прослужил в СБУ всего один год. Турбоунижение воинских званий на День защитника Украины

"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (исполняет обязанности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий, то есть числится в слежке, а занимается наружкой), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.

О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления!

Бригадный генерал - это воинское звание, новое, "по стандартам НАТО". СБУ не реформировали по стандартам НАТО, армию не реформировали по стандартам НАТО, а вот звания ввели. Люди всю жизнь делают карьеру, чтобы стать генералом, проходят даже в нашей кумовской и коррумпированной системе какой-то путь, хотя бы немного, на полигонах, на задержаниях. А здесь гражданский человек работал директором госпредприятия, получил сразу воинское звание полковник после назначения на службу в июле 2019-го, и спустя год службы, один год воинской службы в киевских кабинетах, не выходя с Владимирской и с ближайших ресторанов, без каких-то задержаний, раскрытий, без всяких заслуг перед страной, которые можно публично предъявить стал генералом! Звание у Наумова воинское, его теперь могут перевести по службе, например, в ВСУ, и он там тоже будет на должности генерала, он же теперь военный.

По данным Цензор.нет, ни раньше ни во время своей фиктивной службы в СБУ Наумов за время войны ни разу не был в зоне АТО/ООС, и не имеет понятия о ключевых направлениях работы СБУ - контрразведке и борьбе с российской агрессией. Такое назначение - это унижение генеральского звания. Турбоунижение от нашего турборежима.

А теперь кто же такой этот уникальный человек, ради которого вот так переступили через все правила и традиции, которого так показательно возвысили вопреки всякой логике и здравому смыслу?

Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.

Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у Игоря Тынного в интересах партнеров Баканова.

Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.

Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства. Причем для исполнения этих заказов генералом могут назначить любого случайного человека с улицы - прямо как в веселом сериале.

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