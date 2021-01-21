Родные верят в спасение: что известно об украинских моряках, пропавших после крушения судна у берегов Турции

Из пяти пропавших украинских моряков с судна Arvin, затонувшего 17 января у берегов Турции, найдены пока двое – к сожалению, они погибли. Но поиски остальных троих продолжаются и не завершатся, пока их не обнаружат, заверили дипломаты.

По словам эксперта, сухогруз, который ушел под воду, был очень старым и не рассчитанным на встречу с высокими волнами. Однако наши моряки из-за кризиса и пандемии коронавируса в последний год не имеют большого выбора работы, и вынуждены соглашаться на рискованные условия.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В посольстве Украины в Турции нам сообщили, что тела двух моряков уже опознаны. "Еще троих украинцев, пропавших без вести, продолжают искать. Спасательная операция не прекратится, пока не будут найдены все пропавшие", – сказали OBOZREVATEL.

Имена погибших не называют, но ранее СМИ писали, что в числе пропавших были:

Рустам Казимов;

Анатолий Савостин;

Сергей Сибилев;

Владислав Остапенко;

Андрей Мельниченко.

Еще пятерых украинцев спасли сразу после крушения:

Геннадий Кравченко;

Владислав Затерко;

Александр Перкатый;

Виталий Мережко;

Виталий Качура.

В среду, 20 января, выжившие члены команды вылетели в Украину.

Среди пропавших оказался и житель Херсона Анатолий Савостин. 9 февраля ему должно исполниться 27 лет, парень не женат, у него есть брат-близнец. Они оба окончили Херсонскую государственную морскую академию, Анатолий учился на факультете судовой энергетики.

Бывшие одноклассники сейчас собирают помощь для его родных.

"Анатолий – замечательный человек, добрый, веселый и отзывчивый", – говорит OBOZREVATEL одна из знакомых.

Правда, некоторые одноклассники были удивлены, что парень пошел в мореходку. "Он был такой скромный, что мы даже и не знали, что он хотел стать моряком. Возможно, они вместе с братом так решили. Они очень с ним похожи. Потом я слышал, что Толик ходил в море и это ему нравилось, я был рад за него", – рассказал OBOZREVATEL один из его знакомых по школе.

Также среди тех, кто находился на судне и пропал во время крушения, есть и 32-летний Рустам Казимов. Он тоже окончил Херсонскую государственную морскую академию по специальности судовождение и жил в этом городе.

Почти десять лет назад Рустам женился, супругу зовут Елена. У них есть дочь Каролина, в январе ей исполнилось 9 лет.

В день, когда родилась их дочь, Рустам как раз был в плавании. Тогда он писал, что уже полгода находится на теплоходе "Тузла" в Сирии. "Сейчас в морях делаю последний рейс, нахожусь в Сирии, порт Тартус. Надоело работать, надо домой, 2 января жена родила мне дочку", – сообщал Рустам.

Также Рустам писал, что очень любит свою дочь и жену, для него они обе – смысл жизни. А не так давно в семье появился второй ребенок. Его супруга сейчас находится с детьми дома, она занимается продажей одежды и аксессуаров в интернете.

Конечно, родные пропавших моряков сейчас ждут любую информацию о них, и надеются на спасение.

Сухогруз Arvin ходил под флагом Палау и принадлежал украинской компании.

"Это судно 1975 года выпуска. Насколько я знаю, ресурс таких суден составляет 25 лет. Даже если его модернизировали, все равно оно уже почти дважды выработало свой ресурс. К тому же это судно рассчитано на высоту волн до 3,5 метров. А тогда волны были высотой до 6. Arvin – судно класса река-море, в море он может заходить на 50 миль от берега", – говорит OBOZREVATEL представитель фонда помощи морякам "Ассоль" Евгений Шевченко.

Решение о том, как плыть и учитывать погодные условия, принимает на судне капитан. На нем лежит большая ответственность. Однако, по словам Шевченко, капитаны во многом зависят от судовладельца. "Например, помните затонувший буксир "Бурбон"? Там курс капитану указал судовладелец и приказал идти. В результате они попали в ураган и затонули", – говорит Шевченко.

Напомним, "Бурбон" 26 сентября 2018 года оказался во время урагана в Атлантическом океане, он подал сигнал бедствия и ушел на дно. Из 14 членов экипажа спаслись только трое, двое из них были украинцами.

Как рассказывали выжившие моряки Arvin, судно затонуло буквально за пять минут. Была плохая погода, и они встали на якорь, думали, что волны будут 3,5-4 метра. Однако примерно с 11:00 до 11:30 ветер начал набирать силу, а волны были до 6 метров высотой.

По их словам, на судне раздался хруст. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Сухогруз раскололся пополам и затонул за считанные минуты.

По словам Шевченко, в последнее время из-за кризиса и пандемии для украинских моряков стало значительно меньше работы. Поэтому многие из них соглашаются и на рискованное плавание, чтобы прокормить свои семьи и пожилых родителей.

"Сейчас активно плавают примерно 150 тысяч наших моряков. Конечно, любой из них перед тем, как подписать контракт, получает информацию о названии судна, его данные. Он может легко в сети отыскать более подробную информацию: год выпуска, где судно ходило, технические его подробности. Каждый сам принимает для себя решение наниматься на это судно или нет. Учитывает условия и зарплату, которую ему предлагают. Сейчас найти работу на судне намного труднее, чем раньше. А у каждого моряка есть семья, дети, пожилые родители, он чувствует ответственность", – говорит Шевченко.

Средняя зарплата простого моряка составляет 500-600 долларов в месяц. У старшего моряка от 800 до 1200 долларов. Второй механик может зарабатывать от 3 до 5 тысяч, второй помощник капитана – до 6 тысяч долларов. А у капитана в офшоре зарплата и вовсе может достигать 20 тысяч долларов.

"У Украины нет своего флота и предложить людям нечего. Конечно, 600-800 долларов – деньги небольшие. Но люди идут для того, чтобы приобрести опыт, сделать карьеру, получить должность потом повыше и зарабатывать лучше. Тем более они находятся в рейсе по 4-6 месяцев, полностью на содержании судовладельца, поэтому это выгодно", – говорит Шевченко.

Также после крушения Arvin был спасен и один российский моряк с этого судна. А тело утонувшего капитана, также россиянина, будет доставлено в РФ.