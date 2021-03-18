Дети испугались и начали кричать: подробности скандала с "пьяной" учительницей из Тернополя
В Тернополе в гимназии имени И. Франко разгорелся скандал: учительница физкультуры применила силу к ученику прямо на уроке. Дети уверяют, что женщина появилась на занятиях выпившей, но подтвердить этот факт не удалось. При этом родители ребенка не обращались в полицию.
Педагог уже не работает в этом учебном заявлении, она написала заявление об увольнении в тот же день, получив осуждение со стороны руководства. Однако правоохранители продолжают заниматься изучением дела.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.Дети испугались и начали кричать
Инцидент в учебном заведении произошел 12 марта. Учительница Татьяна В. проводила урок в третьем классе и, как утверждает издание "20 минут", якобы была в состоянии алкогольного опьянения.
У педагога возник конфликт с одним из мальчиков. Она якобы закрыла двери в спортзал на замок, кричала и даже ударила ученика головой об двери. Дети испугались и подняли крик, на который прибежали другие учителя. Сообщалось, что им даже пришлось взломать дверь.
Руководство учебного заведения осудило поведение женщины, в тот же день педагог уволилась.
В самой гимназии ситуацию не комментируют, но в отделе образования Тернопольского городского совета заверили, что педагог на уроке была трезвой.
"Нет, учительница не была пьяной, это неправда. От родителей ученика никаких жалоб не поступало ни в полицию, ни мне. Я разговаривала с полицией, там сказали, что ведут проверку, мы ждем их результаты. Это хороший педагог, ученики ее любят. Но, видимо, разные ситуации бывают. Тогда директор отреагировал на ситуацию", – заявила OBOZREVATEL начальница отдела образования Ольга Похиляк.
В полиции Тернопольской области подтвердили, что заявлений от родителей не поступало. В больницу также никто не обращался.
"Но мы самостоятельно ведем проверку этого случая. В тот день в гимназию никто полицию не вызывал, поэтому мы не проверяли была ли педагог в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые дети говорили, что педагог была выпившая, но официальных подтверждений у нас нет. В учебном заведении сами разбирались, родители не были агрессивно настроены. Известно, что вроде бы учительница ребенка толкнула", – сказал OBOZREVATEL спикер областной полиции Сергей Крета.
Об уволившейся учительнице известно, что в этом учебном заведении она работала 23 года. Ранее жалоб на Татьяну В. якобы не поступало. Буквально перед инцидентом она прошла переаттестацию.
В гимназии официально отреагировали на инцидент с педагогом, осудив ее поведение:
"Учительница с нарушением педагогической этики грубо пыталась вывести ученика из спортивного зала в коридор, при этом громко закрыла двери и повысила голос. Это привело к волнению детей, которые стали свидетелями неэтичного поведения учителя";
"Дети сразу сообщили дирекции гимназии об инциденте, учительницу немедленно отстранили от проведения уроков из-за недостойного поведения";
"Гимназист никаких телесных повреждений не получил. Необходимости обращаться к медику или в полицию не было";
"Психолог вместе с классным руководителем провели беседу с детьми, которые оказались в стрессовой ситуации. Учительница в тот же день написала заявление об увольнении".