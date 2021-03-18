Дети испугались и начали кричать: подробности скандала с 'пьяной' учительницей из Тернополя

В Тернополе в гимназии имени И. Франко разгорелся скандал: учительница физкультуры применила силу к ученику прямо на уроке. Дети уверяют, что женщина появилась на занятиях выпившей, но подтвердить этот факт не удалось. При этом родители ребенка не обращались в полицию.

Педагог уже не работает в этом учебном заявлении, она написала заявление об увольнении в тот же день, получив осуждение со стороны руководства. Однако правоохранители продолжают заниматься изучением дела.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Инцидент в учебном заведении произошел 12 марта. Учительница Татьяна В. проводила урок в третьем классе и, как утверждает издание "20 минут", якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

У педагога возник конфликт с одним из мальчиков. Она якобы закрыла двери в спортзал на замок, кричала и даже ударила ученика головой об двери. Дети испугались и подняли крик, на который прибежали другие учителя. Сообщалось, что им даже пришлось взломать дверь.

Руководство учебного заведения осудило поведение женщины, в тот же день педагог уволилась.

В самой гимназии ситуацию не комментируют, но в отделе образования Тернопольского городского совета заверили, что педагог на уроке была трезвой.

"Нет, учительница не была пьяной, это неправда. От родителей ученика никаких жалоб не поступало ни в полицию, ни мне. Я разговаривала с полицией, там сказали, что ведут проверку, мы ждем их результаты. Это хороший педагог, ученики ее любят. Но, видимо, разные ситуации бывают. Тогда директор отреагировал на ситуацию", – заявила OBOZREVATEL начальница отдела образования Ольга Похиляк.

В полиции Тернопольской области подтвердили, что заявлений от родителей не поступало. В больницу также никто не обращался.

"Но мы самостоятельно ведем проверку этого случая. В тот день в гимназию никто полицию не вызывал, поэтому мы не проверяли была ли педагог в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые дети говорили, что педагог была выпившая, но официальных подтверждений у нас нет. В учебном заведении сами разбирались, родители не были агрессивно настроены. Известно, что вроде бы учительница ребенка толкнула", – сказал OBOZREVATEL спикер областной полиции Сергей Крета.

Об уволившейся учительнице известно, что в этом учебном заведении она работала 23 года. Ранее жалоб на Татьяну В. якобы не поступало. Буквально перед инцидентом она прошла переаттестацию.

В гимназии официально отреагировали на инцидент с педагогом, осудив ее поведение: