Учения ВСУ со "Смерчами" вблизи Крыма вызвали ажиотаж в российских СМИ. Фото и видео

Подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эту новость начали активно освещать российские пропагандистские СМИ.

Фото и видео с полигона показала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. Главной задачей расчетов противовоздушной обороны было пресечение попытки проведения воздушной разведки условным противником (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По замыслу комплексных учений, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", – рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также во время учений украинские воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. Так, они совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативную смену.

Между тем военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.

Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей, а зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций.

Отметим, что на страницах российских СМИ сразу после проведения учений украинской армии вблизи Крыма появились заголовки такого типа: "ВСУ провели учения со "Смерчами" у границ Крыма", "Украинские военные провели учения у границы с Крымом", "Украина провела учения на границе с Крымом с привлечением РСЗО "Смерч", "Украинские военные провели учения с системами "Смерч "у границы с Крымом" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на юге состоялись масштабные учения подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники провели их накануне учений российской армии, которые были организованы оккупантами на крымском полигоне "Опук".