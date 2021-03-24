Учения ВСУ со "Смерчами" вблизи Крыма вызвали ажиотаж в российских СМИ. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,3 т.
РСЗО 'Смерч'

Подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эту новость начали активно освещать российские пропагандистские СМИ.

Фото и видео с полигона показала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. Главной задачей расчетов противовоздушной обороны было пресечение попытки проведения воздушной разведки условным противником (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По замыслу комплексных учений, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", – рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

ВСУ вблизи Крыма тренировались бороться с воздушной разведкой противника
К учениям привлекли РСЗО "Смерч"
В учениях возле Крыма также приняли участие зенитчики ВСУ

Также во время учений украинские воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. Так, они совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативную смену.

Между тем военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника.

Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожение воздушных целей, а зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций.

Масштабные маневры ВСУ вблизи оккупированного Крыма
Маневры РСЗО "Смерч" возле Крыма осветили даже росСМИ
Воины-артиллеристы ВСУ мониторили воздушную обстановку
Военная техника ВСУ вблизи админграницы с Крымом

Отметим, что на страницах российских СМИ сразу после проведения учений украинской армии вблизи Крыма появились заголовки такого типа: "ВСУ провели учения со "Смерчами" у границ Крыма", "Украинские военные провели учения у границы с Крымом", "Украина провела учения на границе с Крымом с привлечением РСЗО "Смерч", "Украинские военные провели учения с системами "Смерч "у границы с Крымом" и другие.

Российские СМИ написали об украинских "Смерчах" возле Крыма
Российские пропагандисты отреагировали на учения ВСУ на юге
Российские оккупанты растиражировали новость об учениях ВСУ со "Смерчами" вблизи оккупированного Крыма
Новость об учениях ВСУ на юге не осталась незамеченной российскими СМИ

ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на юге состоялись масштабные учения подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники провели их накануне учений российской армии, которые были организованы оккупантами на крымском полигоне "Опук".

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