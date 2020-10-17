Штаб ООС показал видео успешной "ликвидации диверсантов" на Луганщине

Дарья Дурова Расследования 01:35, 18.10.2020

Украинские правоохранители и военные провели тактико-специальное учение в городе Лисичанск Луганской области.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Операции Объединенных сил в Facebook 17 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Здание, где укрылась "группа диверсантов"
Скриншот видео

Уточняется, что защитники страны в ходе учения противодействовали диверсионно-разведывательным группам.

Украинские бойцы подходили к зданию позади военной техники, которая служила прикрытием
Скриншот видео

"Было отработано оперативные, поисковые и фильтрационные мероприятия по поиску и нейтрализации группы условных диверсантов. Также в ходе обучения обработаны основные и дополнительные каналы для дальнейшей координации и обобщения информации", – сказано в сообщении.

Учения в Лисичанске
Скриншот видео
Задержание "преступников"
Скриншот видео
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, открыв огонь по позициям ВСУ. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было.

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