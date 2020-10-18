Штаб ООС показал видео успешной "ликвидации диверсантов" на Луганщине

Украинские правоохранители и военные провели тактико-специальное учение в городе Лисичанск Луганской области.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Операции Объединенных сил в Facebook 17 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что защитники страны в ходе учения противодействовали диверсионно-разведывательным группам.

"Было отработано оперативные, поисковые и фильтрационные мероприятия по поиску и нейтрализации группы условных диверсантов. Также в ходе обучения обработаны основные и дополнительные каналы для дальнейшей координации и обобщения информации", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, открыв огонь по позициям ВСУ. Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было.