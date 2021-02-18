Ученицы из Умани признались, зачем наглотались таблеток в школе

Две восьмиклассницы из Умани на Черкасщине, которые отравились таблетками, сделали это не ради участия в челлендже или самоубийства.

Причиной стало желание получить внимание близких. В этом они признались сами, заявила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк в комментарии "Українським новинам".

По ее словам, зная, что подобный случай произошел в Боярке на Киевщине и даже привел к смерти одной из учениц лицея, эти девочки не стали глотать такое же количество таблеток (10, а не 40).

"Они объяснили, что их целью было не самоубийство, не поддержать какие-то челленджи, они хотели привлечь внимание своих близких. И зная о том, что в другой области употребили большее количество (таблеток. – Ред.), они ограничились", – рассказала Вовк.

Она подчеркнула, что школьницы из Умани не состоят в группах риска в соцсетях и не поддерживают опасные интернет-"игры".

"Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть непонимание с близкими – так объяснили они и их родители, возникают ссоры... Также у одной девочки проблемы с парнем", – добавила представитель полиции.

Известно, что состояние девочек стабильное, медики контролируют ситуацию.

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