Ученицы из Умани признались, зачем наглотались таблеток в школе
Две восьмиклассницы из Умани на Черкасщине, которые отравились таблетками, сделали это не ради участия в челлендже или самоубийства.
Причиной стало желание получить внимание близких. В этом они признались сами, заявила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк в комментарии "Українським новинам".
По ее словам, зная, что подобный случай произошел в Боярке на Киевщине и даже привел к смерти одной из учениц лицея, эти девочки не стали глотать такое же количество таблеток (10, а не 40).
"Они объяснили, что их целью было не самоубийство, не поддержать какие-то челленджи, они хотели привлечь внимание своих близких. И зная о том, что в другой области употребили большее количество (таблеток. – Ред.), они ограничились", – рассказала Вовк.
Она подчеркнула, что школьницы из Умани не состоят в группах риска в соцсетях и не поддерживают опасные интернет-"игры".
"Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть непонимание с близкими – так объяснили они и их родители, возникают ссоры... Также у одной девочки проблемы с парнем", – добавила представитель полиции.
Известно, что состояние девочек стабильное, медики контролируют ситуацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 февраля в Умани две ученицы восьмого класса употребили в помещении школы по 10 таблеток "Дротаверина". Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление.
Позже в ситуации всплыла информация о конфликтах и неразделенной любви.