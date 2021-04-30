Учебное заведение Кивы задним числом опубликовало сборники с его материалами – расследование

Межрегиональная академия управления персоналом, где проходил аспирантуру нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, после скандала вокруг защиты его диссертации, опубликовала на своем сайте сборники научно-практических конференций с материалами новоиспеченного кандидата наук. Это произошло 27 апреля, хотя ранее тех документов там не было.

Как сообщает Bihus.Info, к такому шагу в МАУП прибегли как раз на следующий день после публикации журналистами обличительной информации по научной работе Кивы. Последнее следует из свойств самих файлов, говорится в новом расследовании издания.

В частности, в "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 годов появились дополнительные страницы с материалами якобы от нардепа. Тогда как в сети до сих пор есть в наличии предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц.

Например, в диссертации Кивы, опубликованной на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, указано, что он принимал участие в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах. В то же время подчеркивается, что его работы опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416 соответственно.

Расследователи отмечали, что имеющийся в интернете официальный сборник материалов конференции 2018 года имеет только 144 страницы, а 2019-го – 414, последняя из которых содержит выходные данные. Дополнения Ильи Кивы в обоих отсутствуют, что подтвердила и их координатор Оксана Пархоменко-Куцевил.

"Я его не помню, вам честно скажу. Тезисы собирала лично. Я его не помню по фамилии", – приводит издание ее слова.

Также отмечается, что ранее проректор МАУП Евгений Романенко помогал Илье Киве "прикрыть" добавленную к диссертации справку с поддельной подписью.

"Дело в том, что в своей диссертации Илья Кива добавил несколько справок, которые должны подтверждать практическое значение его научной работы. В частности, диссертация содержала справку от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", подписанную Ольгой Руденко. Подпись существенно отличается от той же Ольги Руденко на других документах, имеющихся в свободном доступе", – объяснили расследователи.

По их словам, когда журналисты Bihus.Info обратились к ОО с вопросом, с чем связана такая разница в подписях и действительно ли Руденко подписывала такую справку для Кивы, ответа не последовало. А уже потом на сайте Института заменили файл с диссертацией нардепа. В новой версии также содержится справка от той же организации с теми же исходными данными, но подписанная уже Евгением Романенко – проректором МАУП и президентом упомянутой ОО. Еще один руководитель организации, Ирина Жукова, была официальной оппоненткой на защите Кивы.

"После этого на сервере Института подготовки кадров еще в течение нескольких дней можно было найти оба файла с диссертацией Кивы (первый вариант с поддельной справкой и второй вариант из замененной справкой). Документы имели разное название: 2dis-KYVA2 и 2dis-KYVA-12. Сейчас первая версия диссертация удалена, однако копия еще сохранена на сервисе Internet Archive", – заключили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 апреля Кива защитил диссертацию. Хотя мероприятие не обошлось без скандала: представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.

После между нардепом и одним из журналистов началась ссора, во время которой Кива назвал его "дебилом" и позвал с собой в туалет.