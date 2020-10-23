Участник ДТП, в котором погибли сотрудник ГСЧС и его дочь, признал свою вину

19-летний водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Габышев, попавший в смертельное ДТП под Харьковом, признает свою вину.

Как сообщают харьковские Telegram-каналы, 23 октября в Киевском райсуде города должны избрать меру пресечения Габышеву.

В начале заседания обвиняемый попросил прощения у родственников погибших подполковника ГСЧС в Харьковской области Дмитрия Азаренкова и его 15-летней дочери Анастасии, а также признал вину.

Мать Габышева Виктория заявила журналистам, что постарается помочь потерпевшей семье.

"Сын и раньше садился пьяным за руль", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября под Харьковом на Окружной дороге в районе Экопарк столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погибли мужчина с дочерью, которые ехали в "Ланосе".

19-летнего водителя Тoyota задержали 22 октября. По предварительным данным, в момент ДТП он находился за рулем в нетрезвом состоянии.