Во Львове парень 'на почве ревности' убил 19-летнюю студентку: новые подробности трагедии

Студентка Львовского национального университета имени Ивана Франко Даша Косенок, которую нашли мертвой в съемной квартире, два года встречалась с парнем, подозреваемым в ее убийстве. Знакомые 19-летней девушки говорят, что ее кавалер был связан с наркотиками.

По данным правоохранителей, задержанный житель Житомирской области совершил преступление на почве ревности.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Дарья пропала 29 марта. Утром в тот день она пошла на съемную квартиру к своему парню, а где-то в 16:00 связь с ней оборвалась. Обеспокоенная мама подала заявление в полицию на следующий же день.

Но долго искать девушку не пришлось. Тело с ножевыми ранениями обнаружила хозяйка квартиры в доме по ул. Лычаковской, которая и вызвала правоохранителей.

Соседи рассказали, что Дашу часто видели в этом подъезде. "Приезжал парень, и она приходила к нему. Обычно это было в выходные", – сказала OBOZREVATEL одна из соседок.

Знакомые семьи рассказывают, что девушка с молодым человеком встречалась уже почти два года.

"Трудно даже сказать, как она с ним познакомилась. Он вообще не с Каменского, и не со Львова. Откуда-то с Житомирской области. Неизвестно, где он работал или учился, и учился ли вообще. Говорили, что вроде бы он связан с наркотиками, чуть ли не дилер. Что в нем нашла Даша, никто понять не мог. Но родные Даши знали о нем, и ничего против не имели", – говорит OBOZREVATEL одна из знакомых.

Осенью Даша с ним несколько месяцев провела в Одессе, они там жили. Но учебу в вузе девушка не бросала. Женщина рассказывает, что еще в школе девушка изучала польский язык.

"Она очень хотела учиться в Польше. В семье у кого-то есть польские корни, они даже хотели оформить Даше документы, но не вышло. И она уехала на учебу во Львов. Почему именно туда никто так и не понял. Изучала персидский язык. Она очень умная и продвинутая девушка, в школе очень хорошо училась", – говорит знакомая.

Для многих друзей Даши и ее одноклассников известие об убийстве стало как гром с ясного неба. Никто не может понять, что же могло такого произойти.

В полиции сообщили, что подозреваемого задержали в хостеле города Сходниця на Львовщине. Он признался в содеянном и пояснил, что у них возник конфликт на почве ревности, поэтому он схватил нож и нанес несколько ударов девушке.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство. Виновному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Тело погибшей студентки уже доставили в родной город Каменское на Днепропетровщине. Ее решили похоронить в четверг, 1 апреля.