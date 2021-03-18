Сильно пил и воровал: в селе рассказали о прошлом подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине 62-летний Николай В. сильно выпивал, из-за чего часто валялся на улицах села, а также воровал.

Об этом жители Счастливого рассказали корреспондентам OBOZREVATEL. Полный материал наших журналистов, которые побывали в селе, где убили 7-летнюю девочку, читайте по ссылке.

Жители населенного пункта рассказали, что у их односельчанина, задержанного полицией, ранее было хозяйство – кролики, куры, утки – но его забрала сестра мужчины.

У Николая также есть двухкомнатная квартира, несколько сараев и мотоцикл, на котором он часто ездил за город воровать дрова.

"Да у него хозяйство было, несмотря на то, что он пил. Мы знали, что он ворует в других селах дрова, однако в нашем селе не было замечено никаких случаев краж. Он сам говорил, что у своих ничего не берет", – рассказал местный помощник участкового.

Он также отметил, что у Николая было прозвище "Тип-тип", из-за того, что он часто начинал изъясняться этими словами-паразитами.

Местные продавцы рассказали, что в основном подозреваемый покупал у них пиво, водку, сигареты и хлеб. Пил он у себя в квартире или "забегаловке" возле одного из магазинов. Один из жителей села признался, что часто "пропускал рюмочку" с подозреваемым.

По словам сотрудниц сельсовета, Николай В. напивался до такого состояния, что валялся прямо под входом в их здание.

"Да он вроде и 7-8 марта валялся у нас на входе. Были у него серьезные проблемы с алкоголем", – заявила собеседница нашего издания.

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